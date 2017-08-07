Куман подтвердил, что «Эвертон» близок к покупке Сигурдссона у «Суонси»

Полузащитник «Суонси Сити» Гилфи Тор Сигурдссон близок к переходу в «Эвертон». Об этом рассказал главный тренер «ирисок» Рональд Куман. Ранее сообщалось, что «Суонси» отказался продавать исландца за £ 45 млн (около € 50 млн).
«Мы близки к приобретению Сигурдссона, но нужно немного подождать. Все знают, что нам нужны ещё три футболиста, среди которых два нападающих», — цитирует Кумана Daily Mail.
В прошлом сезоне Гилфи Сигурдссон, чей контракт действует до лета 2020 года, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 38 матчах АПЛ.
«Суонси» отказался продавать «Эвертону» Сигурдссона и за £ 45 млн