«Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая

«Спартак» вступил в переговоры по поводу приобретения защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который ранее выступал за «Зенит». Как сообщает Superdeporte, аргентинский футболист имеет много предложений, в том числе от «Ювентуса» и «Интера», но сам не против вернуться в Россию.
При этом Гарай рассматривает вариант не с «Зенитом», а со «Спартаком», который хочет усилить линию обороны. Как отмечает издание, «Валенсия» хочет заработать на продаже Гарая € 25 млн, и вариант со «Спартаком» выглядит вполне реальным.
В прошлом сезоне 30-летний игрок провёл в Примере 27 матчей и забил 4 мяча.
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