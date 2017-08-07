Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Среди работ художницы Ирины Романовской, известной тем, что она рисует грудью, появился портрет Александра Кержакова.
Лучший бомбардир объявил о завершении карьеры, и на прощанье эпатажная художница решила сделать ему необычный подарок.
«Надо отдать должное Александру, он хороший игрок и многое отдал футболу, сделал головокружительную карьеру, фанаты всегда будут его помнить», — пояснила художница.
Портрет выполнен в сине-бело-голубых цветах футбольного клуба «Зенит». Вначале Романовская наносит на грудь рисунок и контур карандашом и фломастерами, а затем при помощи отпечатков тела переносит краску на холст. Ирина работает гуашью.
Таким экстравагантным способом Романовская нарисовала грудью многих известных политиков, футболистов и актёров. Среди них Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Барак Обама, Дональд Трамп, Владимир Жириновский, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Ди Каприо и многие другие.