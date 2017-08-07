Панов не будет обращаться в полицию после нападения фанатов «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был атакован фанатами команды из Санкт-Петербурга, не будет обращаться в полицию. Об этом бывший футболист рассказал в интервью агентству «Р-Спорт».
«Ничего страшного не было. Конкретного нападения не было, исподтишка пытались, а так все нормально. В полицию обращаться не буду. Не жалею ли, что был в атрибутике „Спартака“? Нет, не жалею. Я никогда в своей жизни ни о чём не жалею. Я гулял и пришёл на матч в атрибутике той команды, которую я поддерживаю. Я плохого про „Зенит“ никогда не говорил и говорить не буду. Просто я не болею за них, это нормальное явление. Живя в Москве, болеть за „Зенит“ не каждый может. Мне нравится то направление, которое я выбрал. Я буду болеть и поддерживать красно-белых», — сказал Панов.