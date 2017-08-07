Роналду включён в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду, который 5 августа возобновил тренировки с «Реалом», включён в заявку на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 8 августа. Всего на игру главный тренер Зинедин Зидан взял 24 футболиста.
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Марсело, Тео, Ашраф Хакими, Рафаэль Варан.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Карлос Касемиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниель Себальос.
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Начало матча «Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 21:45 мск.
Роналду возобновил тренировки с «Реалом»