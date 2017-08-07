Газзаев: состояние «Спартака» перед ЛЧ настораживает, Каррера должен понимать

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев высказал мнение по поводу предстоящего участия «Спартака» в Лиге чемпионов.
«Спартаку» надо понимать, как он будет готовиться к Лиге чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с «Зенитом» отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и красно-белые его провалили. Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов, конечно, настораживает. И Каррера должен понимать это», — рассказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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