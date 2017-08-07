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«Лацио» проявляет интерес к вратарю «Зенита» Лодыгину

7 августа 2017, понедельник. 12:29 Футбол

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин попал в сферу интересов «Лацио». Об этом сообщает Tuttosport. Руководство римского клуба ищет вратаря, который составит достойную конкуренцию основному стражу ворот Томасу Стракоше. По данным источника, Лодыгин является основным кандидатом.

Юрий Лодыгин, который выступает за «Зенит» с 2013 года, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. 27-летний вратарь появился на поле в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1). В четырёх встречах российской Премьер-Лиги Лодыгин оставался в запасе.

Контракт Юрия Лодыгина с «Зенитом» действует до лета 2019 года.

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Источник: Tuttosport Сообщить об ошибке
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Лацио ФК Зенит Юрий Лодыгин Трансферы
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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