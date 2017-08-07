Анчелотти: Монтелле нужно время, за полчаса хорошую еду не приготовить

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти оценил шансы «Милана» в сезоне-2017/18 итальянской Серии А. 58-летний специалист руководил россонери с 2001 по 2009 год.
«Я рад, что «Милан» вновь работает с энтузиазмом. Полный «Сан-Сиро» в Лиге Европы – хороший знак. Фанаты «Милана» голодны до побед, и это отправная точка для них. Новые игроки хороши, а Монтелла правильный тренер. Будет любопытно понаблюдать за «Миланом», но Монтелле нужно время. За полчаса хорошую еду не приготовить. То же самое я скажу, если «Милан» проиграет. Фанаты не должны ругать тренера, путь роста связан с препятствиями и падениями», — цитирует Анчелотти Gazzetta dello Sport.
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