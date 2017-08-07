Кержаков – болельщикам: это была фантастика, спасибо всем вам

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поблагодарил болельщиков за поддержку. Накануне перед матчем 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1) состоялось чествование экс-форварда сине-бело-голубых, который завершил игровую карьеру. Сообщение для фанатов 34-летний Кержаков оставил в «Инстаграме».
«Только Петербург!!! Только Наш ЗЕНИТ!!! Это была фантастика вчера!!! Огромное спасибо всем вам !!!» — говорится в сообщении.
В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
Видео переклички Александра Кержакова с фанатами можно посмотреть в «Инстаграме».
Перед матчем «Зенит» — «Спартак» состоялась церемония чествования Кержакова