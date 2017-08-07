Газзаев: работа Вилкова на матче «Зенит» — «Спартак» — пример остальным судьям

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова, который обслуживал матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1). Вилков назначил пенальти, показал шесть жёлтых и две красные карточки.
«Михаил Вилков отработал безупречно! Хочу поздравить его с великолепным судейством, вот так и должны работать арбитры: на одном дыхании, все единоборства под контролем, темп игры до последней минуты был очень высокий. Матч «Зенита» со «Спартаком» выглядел так, будто это матч ведущих клубов чемпионата Англии или Испании: борьба, движение, великолепное судейство. Всё по делу – красные карточки, пенальти, Вилков – молодец, давал играть и идти в борьбу. Футболисты после каждого единоборства тут же вскакивали и бежали — темп игры сумасшедший был. Умеют же работать наши судьи, но по каким-то причинам не всегда это демонстрируют. Работа Михаила Вилкова на матче «Зенит» — «Спартак» — пример остальным судьям», — рассказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.