«Ювентус» не смог договориться с Гараем и переключился на Кайо

«Ювентус» не смог договориться с «Валенсией» по поводу приобретения защитника Эсекьеля Гарая и переключил своё внимание на игрока обороны «Сан-Паулу» Родриго Кайо, сообщает Football-Espana. Ранее 23-летний футболист был в списке игроков, которых в своих рядах хотел видеть «Зенит», но в итоге переход не состоялся.
Отмечается, что переговоры по Гараю не достигли успеха из-за цены в € 25 млн, которую за своего защитника запрашивает «Валенсия».
Сегодня в аргентинских СМИ появилась информация, что Гараем также интересуется «Спартак», который уже проводит работу над этим трансфером.
«Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая