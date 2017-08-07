По результатам исследования, Месси — лучший игрок в истории чемпионатов Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом в истории чемпионатов Испании по результатам исследования, которое провёл центр исследований истории и статистики футбола Испании (CIHEFE). В исследовании были проанализированы 9280 футболистов за 86 чемпионатов Испании.
При этом в анализе учитывалось количество проведённых минут в каждом сезоне, голы с игры и с пенальти, красные карточки и другое.
В итоге Месси набрал 545 очков, а вторым с 528 очками стал Рауль, выступавший за «Реал» с 1994 по 2010 год. Третью позицию занял Сесар Санчес (524 балла), игравший за «Барселону» в 1939-1955 годах.
30-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании. На данный момент на счету аргентинца 349 мячей.
260 гостей свадьбы Месси пожертвовали на благотворительность лишь € 9,5 тыс.