Юношеская сборная России проиграла «Леванте» U20 и не смогла выйти в плей-офф

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) проиграла «Леванте» U20 на турнире в Испании. Подопечные Александра Гришина уступили с минимальным счётом (0:1). Единственный гол на 70-й минуте забил Мирас. Поражение не позволило сборной России выйти в плей-офф турнира.
«Для того чтобы выйти в полуфинал, нам достаточно было сыграть вничью с «Леванте», но в концовке пропустили гол, который стал решающим. «Леванте» — команда, играющая в традиционном испанском стиле. Ребята старались, играли неплохо, но результат вышел такой, какой есть: две победы и два поражения.
Между тем нужно отметить, что все команды, с которыми мы встречались на турнире, состоят из игроков на год старше наших футболистов, поэтому нам было тяжеловато. Кроме того, целый день мы проводили в гостинице, потому что в Испании стоит страшная жара, а играли уже ночью по московскому времени. Тем не менее этот турнир был полезен для нас. Тренерский штаб посмотрел в деле кандидатов в сборную, получил информацию о ребятах. Это самое главное.
Следующий сбор нашей команды начнётся в конце августа. Он пройдёт в Италии, и на него поедет много игроков, которые не принимали участия в турнире в Испании», — цитирует Гришина пресс-служба РФС.
«Леванте» U20 — Россия — 1:0 (0:0)
Гол: Мирас, 70.
«Леванте»: Фран, Иборра, Карлес, Еусе (Рафа, 29), Питу (Хорхе, 65), Арнау (Хосеви, 65), Хуан, Исаак (Эду, 65), Ариас (Гуидо, 41), Пуэртас (Мирас, 65), Билаль.
Россия: Ломаев, Лапшов, Бочко, Дивеев, Бакаев, Киселёв, Демьянов, Яковлев (Поярков, 57), Глушенков (Казаков, 41), Губанов, Уткин.
6 августа. Испания. Алькудия-де-Карлет. Стадион «Эльс Аркс». 4000 зрителей.