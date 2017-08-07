Сборная России стала чемпионом EXPO-2017 Football Cup

В Астане завершился турнир EXPO 2017 Football Cup, победителем которого стала сборная России. В финальной встрече российская команда встретилась со сборной звёзд и победила со счётом 7:4. У россиян по дублю оформили Роман Широков, Евгений Алдонин и Виктор Булатов, а ещё один мяч забил Дмитрий Сенников. Обладателем третьего места стала сборная Португалии.
Всего в EXPO 2017 Football Cup принимали участие шесть команд — это сборные Казахстана, Италии, Португалии, России, Германии и команда звёзд, в составе которой выступали такие известные футболисты, как Эрнан Креспо, Яри Литманен, Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен и другие.