Кафу: на месте Неймара я бы тоже перешёл в «ПСЖ», это шанс стать №1 в мире

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поддержал своего соотечественника нападающего Неймара в связи с его выбором перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Всё, что происходит в его жизни, абсолютно нормально. Он лучший игрок в мире, одна из самых больших звезд в мировом футболе, он заслуживает всего, что происходит в его жизни.
На месте Неймара я бы тоже перешёл в «ПСЖ», потому что это его шанс стать №1, и у него будет реальный шанс стать лучшим игроком в мире. «ПСЖ» нужен идол и звезда, а Неймар прямо сейчас как раз тот идол и звезда. «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и с Неймаром у них появится шанс это сделать. Он станет мужчиной.
Я не понимаю, почему возникает такая суета по поводу трансфера Неймара. Многие говорят, что он перешёл только из-за денег. Поставьте себя на его место. Вы бы отказались? Нет, конечно, вы бы этого не сделали", — цитирует Кафу Интернет-портал Goal.
«ПСЖ» заключил с форвардом контракт, срок которого рассчитан на пять лет. Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.