Во время матча за Суперкубок Турции фанаты бросили на поле нож

Во время матча за Суперкубок Турции, в котором «Коньяспор» встречался с «Бешикташем», судья был вынужден приостановить игру. В конце второго тайма футболист «Бешикташа» Рикардо Куарежма обнаружил на поле нож, который бросили фанаты. Португалец поднял его и отдал главному судье.
В итоге «Коньяспор» стал обладателем Суперкубка Турции, победив со счётом 2:1. После игры болельщики «Коньяспора» выбежали на поле, празднуя победу команды, а игроки «Бешикташа» в спешном порядке покинули поле.
Видео эпизода с ножом можно посмотреть в «Твиттере».