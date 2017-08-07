«Бешикташ» объявил о переходе Ленса из «Сандерленда» на правах аренды

Полузащитник «Сандерленда» Джермейн Ленс официально стал игроком «Бешикташа». 29-летний голландец перешёл в турецкий клуб на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Бешикташа».
Арендное соглашение рассчитано на сезон-2017/18. «Бешикташ» заплатил «Сандерленду» € 1,5 млн. При этом у турков есть приоритетное право выкупа игрока за € 4 млн.
Отметим, что в прошлом сезоне Ленс на правах аренды выступал за другой турецкий клуб — «Фенербахче», в составе которого провёл 26 матчей в чемпионате Турции, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».
Ленс продолжит карьеру в «Бешикташе»