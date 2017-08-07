Чанов об Акинфееве: отлегло — врачи говорили, что боялись худшего

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, ныне работающий в тульском «Арсенале», рассказал о состоянии вратаря «армейского» клуба Игоря Акинфеева. Игрок получил повреждение во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер красно-синих дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.
«Насколько я знаю, даже врачи сказали, что боялись худшего, когда Игорь получил травму. Видимо, обошлось. Чего конкретно боялись – сказать не могу. Когда говорят, что могло случится худшее, но не случилось – от сердца отлегает. Желаю Игорю скорейшего восстановления. Все ждут, когда он выйдет на поле», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану