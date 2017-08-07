«Зенит» показал кадры из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube показал кадры из раздевалки после победы над «Спартаком» (5:1). Команды встречались 6 августа на арене «Санкт-Петербург» в 4-м туре РФПЛ.
В составе победителей по голу забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. У «Спартака» один мяч отыграл Квинси Промес, реализовавший пенальти, а голкипер Артём Ребров срезал мяч в собственные ворота.
Благодаря победе «Зенит» вышел на первое место. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Если у вас не показывает видео, его можно посмотреть в YouTube.
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