Матюшенко: Быстров очень мотивирован играть за «Тосно», ведь он из Ленобласти

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал переход полузащитника Владимира Быстрова. 33-летний футболист проведёт в «Тосно» сезон-2017/18. В новой команде Владимир Быстров будет выступать под номером 34.
«Владимир Быстров хотел играть именно дома и изъявил желание помочь нашей команде. Он ведь из Ленинградской области, из города Луга. У Быстрова высокая мотивация, чтобы играть за областной клуб.
Уверен, с его качествами, умением и опытом нападающий сможет помочь «Тосно». Контракт рассчитан на один год, без каких-либо опций продления», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
В. Быстров стал игроком «Тосно»