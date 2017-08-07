Новичок АПЛ купил у ПСВ Проппера, который зимой мог перейти в «Зенит»

Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» объявил о переходе полузащитника ПСВ Дэви Проппера. 25-летний футболист подписал контракт, который рассчитан на четыре года, информирует официальный сайт английского клуба.
Проппер перешёл в ПСВ из «Витесса» в 2015 году за € 4,5 млн. Минувшей зимой сообщалось, что ПСВ отклонил предложение «Зенита» по Пропперу на € 14 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Проппер забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач в 34 матчах.
Фото доступно на официальной странице «Брайтон энд Хоув Альбион» в «Твиттере».