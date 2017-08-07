Луческу: Чалханоглу хочет вернуть «Милан» на вершину, уверен, ему это удастся

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, который сегодня посетил клубную базу «Милана», рассказал, что приехал встретиться с игроком турецкой национальной команды Хаканом Чалханоглу, который перешёл в стан россонери этим летом.
«Я приехал в Миланелло, чтобы повидаться с Хаканом. Он является одним из главных турецким талантов. После этого я поеду в Барселону, чтобы встретиться с Ардой Тураном, а потом навещу других игроков сборной Турции в Германии.
Благодарен Винченцо Монтелле за эту возможность, поскольку, как только я ему позвонил, он разрешил Чалханоглу встретиться со мной. Хакан произвёл отличное впечатление, он очень умный игрок. Он хочет вернуть «Милан» на вершину, и я уверен, что ему это удастся. Может ли он стать важным игроком в истории «Милана»? Почему нет? Он очень талантлив", — цитирует Луческу Football Italia.