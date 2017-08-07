Канте: в ближайшем сезоне «Челси» будет тяжело, ведь многие команды усилились

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 — в серии пенальти) в матче за Суперкубок Англии и поделился ожиданиями от старта сезона АПЛ.
«Думаю, мы играли хорошо. Мы открыли счёт в матче и были близки к победе. Но после удаления Педро они забили, и нам стало тяжелее. В конечном итоге они победили по пенальти, но когда дело доходит до этого, то можно как победить, так и проиграть.
В ближайшем сезоне «Челси» будет тяжело, потому что многие команды усилились, что усложняет задачу. Сезон стартует на следующей неделе, и мы должны быть готовы к игре первого тура с «Бернли», — цитирует Канте сайт «Челси».
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