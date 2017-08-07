«Бетис» близок к покупке у «Зенита» Хави Гарсии за € 1,5 млн

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия близок к переходу из петербургской команды в «Бетис». Сумма трансфера составит около € 1,5 млн, утверждает Diario de Sevilla. 30-летний футболист подпишет с испанским клубом контракт на четыре года.
Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. На хавбека также претендовала «Малага». По неофициальным данным, зарплата Гарсии в испанском клубе составит € 4 млн за сезон.
В четырёх турах сезона РФПЛ Гарсия провёл на поле 90 минут, целиком отыграв матч с «Тосно».