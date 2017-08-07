Бонуччи и Билья включены в заявку «Милана» на плей-офф квалификации Лиги Европы

«Милан» включил новичков Леонардо Бонуччи и Лукаса Билью в заявку на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Шкендией», сообщается на официальном сайте россонери.
Бонуччи и Билья не были заявлены на матчи 3-го квалификационного раунда с «Университатей» (1:0, 2:0), поскольку «Милан» испытывал трудности с доступом к финансовым облигациям для завершения трансферов обоих игроков. Несколько дней назад клубу удалось получить необходимые облигации, и они были депонированы. Это позволит Бонуччи и Билье принимать участие в официальных матчах «Милана».
Первый матч между «Миланом» и «Шкендией» состоится 17 августа в Италии, а ответная игра запланирована на 24 августа в Македонии.
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