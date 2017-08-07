«Амкар» объявил об уходе Шиндера, который продолжит карьеру в Европе

«Амкар» объявил об уходе нападающего Антона Шиндера и отметил, что 30-летний футболист продолжит карьеру в Европе.
«Нападающий Антон Шиндер, перешедший в «Амкар» прошлым летом и сыгравший за красно-чёрных 8 матчей в чемпионате России, продолжит свою карьеру в Европе. После завершения процедуры отзаявки из РФПЛ состоится переход футболиста в новую команду.
ФК «Амкар» благодарит футболиста за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», — сообщается на официальном сайте пермского клуба.
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