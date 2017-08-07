Туре: другим игрокам «Сити» было немного трудно привыкать к футболу Гвардиолы

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре полагает, что новички «горожан» смогут быстро привыкнуть к идеям главного тренера Хосепа Гвардиолы.
«Философия Гвардиолы — не только выигрывать, но и делать это красиво. Мы хотим, чтобы фанаты наслаждались игрой „Сити“, и стараемся изо всех сил. В „Барселоне“ я привык играть именно так.
Мне повезло, потому что я играл у Пепа в „Барселоне“ и знаю, чего он хочет. А вот другим игрокам, как мне кажется, было немного трудно привыкать к футболу Гвардиолы. Но костяк команды уже понял ключевые моменты, теперь новички должны быстро адаптироваться к нашей игре, потому что у нас будет мало времени», — цитирует Туре Mirror.
Канте: в ближайшем сезоне «Челси» будет тяжело, ведь многие команды усилились