Орлов: люди из «Спартака» вчера сказали мне, что идут поиски защитника

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, согласно которой «Спартак» вступил в переговоры по поводу приобретения защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, ранее выступавшего за «Зенит».
«Проблемы спартаковцев — это не совсем наша тема, но всё-таки москвичи играют в Лиге чемпионов, борются за евроочки для России. Думаю, как минимум два защитника высокого уровня у них должны быть. Я вчера разговаривал с людьми из „Спартака“, и они говорят, что идут поиски. Но не так просто зазвать хорошего защитника.
Появилась информация, что они готовы пригласить Гарая. Но я в это мало верю. Мы же помним, почему он уехал. Жена у Гарая известная телеведущая, и она не хочет быть в России", — сказал Орлов в эфире «Радио „Зенит“.
«Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая