РФПЛ: решение о проведении матча в Хабаровске арбитр примет перед началом игры

Решение о проведении матча 5-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Анжи» (8 августа) будет принято арбитром перед началом игры, сообщается на официальном сайте лиги. Ранее стало известно, что стадион имени Владимира Ленина в Хабаровске, на котором пройдёт встреча, затопило из-за сильного ливня.
«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что 7 августа, спустя час после завершения матча молодёжных команд «СКА-Хабаровск» — «Анжи», на город Хабаровск обрушился ливень со шквальным ветром, который продолжался около двух часов.
В настоящее время погода в городе нормализовалась. Дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя. Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода.
Решение о проведении матча 5-го тура РФПЛ между командами «СКА-Хабаровск» — «Анжи» будет принято арбитром непосредственно перед началом игры. В настоящее время опасений по поводу проведения матча нет», — говорится в заявлении РФПЛ.
Начало матча «СКА-Хабаровск» — «Анжи» запланировано на 11:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада Алексея Матюнина.