Вилков: на матче «Зенит» — «Спартак» моя бригада честно выполнила свою работу

Главный судья матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1) Михаил Вилков в эфире программы «Свисток» оценил свою работу.
«Не вижу повода радоваться и праздновать. Наша бригада выполняла обычную работу, в обычном режиме. Да, хороший матч, хорошая обстановка, стадион, атмосфера. Честно выполнили свою работу и испытали удовлетворение от проделанной работы.
А так есть над чем работать после каждого матча, есть ошибки, которые нужно исправлять. У нас каждый матч расстрельный, независимо от вывески. Можно сгореть на игре на выживание, а можно отсудить хорошую игру топовых команд», — сказал Вилков.
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