Орлов — о разгроме «Спартака»: это день победы! Как мы радовались этому успеху!

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком», которая закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1.
«Это день победы! Как же мы радовались этому успеху! Противостояние „Спартака“ и „Зенита“ оказывается в общем счёте в пользу сине-бело-голубых. Мы впереди. Этот матч стал приятным сюрпризом для болельщиков „Зенита“, да и не только. Может, специально проиграли в Лиге Европы. Букмекеры отдавали „Зениту“ небольшой перевес, но не такой, какой в итоге получился.
До 20-й минуты игра была равная, и в целом где-то поровну команды владели мячом. И можно сказать, что „Зенит“ победил чемпиона на классе, поскольку он был быстрее и точнее. И какая уверенность стала у Кокорина! Обратите внимание. Почему я критиковал его? Потому что понимал, что его потолок высоко. Он молодец, расцвёл.
У нас нет левого центрального защитника. Если играет Нету, защиты нету, и никуда от этого не деться. Хави Гарсия тоже не подходит. Поэтому надо было что-то решать. И вот приехал Маммана, который и сыграл со «Спартаком». Он заработал пенальти. Нельзя защитнику делать подкат. Только 1 из 100 случаев, что ты сыграешь в мяч. Беги рядом, ведь есть же вратарь, который среагирует. Но, может, это не так плохо. Во всём остальном он всё делал великолепно. Теперь мы можем признать, что тренер был прав, доверив ему место в стартовом составе», — сказал Орлов в эфире «Радио „Зенит“.