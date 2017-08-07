Мата: рано или поздно «МЮ» намерен быть там, где в прошлом сезоне был «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (8 августа). Встреча состоится в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена».
«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира. Мы выиграли Лигу Европы. Естественно, на «Реал» все настраиваются особым образом и мечтают его победить. У мадридцев отличная команда, они выиграли и чемпионат Испании. Понимаем силу соперника, но и у «МЮ» богатые традиции и множество трофеев.
В прошлом сезоне нам покорилось два титула. Рано или поздно мы намерены быть там, где в прошлом сезоне был «Реал» — в финале Лиги чемпионов. И мы попытаемся его выиграть! Мы на верном пути и вскоре станем очень сильной командой. Командой с хорошими людьми, командой с талантливой молодёжью, которая хочет стать мастерами и начать выигрывать трофеи", — цитирует Мату сайт УЕФА.