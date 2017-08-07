Баскаков: поддержал бы решение Николаева назначить пенальти в ворота «Урала»

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал спорные эпизоды в матче 4-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Урал» (1:1). Игру обслуживала бригада арбитра Алексея Николаева. На 94-й минуте встречи судья поставил пенальти в ворота екатеринбургской команды.
«Формальные основания для назначения пенальти на последней минуте были, но зачем это делает защитник — непонятно. Ничего там не мог сделать нападающий, рядом же был страхующий игрок. Защитник просто дал повод судье назначить пенальти. И реакции у игроков „Урала“ ноль — это показательно. Характер падения такой, что игрок упал не картинно, а как надо. Для меня это не чёрно-белый момент, и не уверен, что на комиссии будет единогласное мнение, но я бы поддержал судью. Судья уверенно показал на 11-метровую отметку.
На 29-й минуте было ошибочное решение, поскольку мяч ушёл от нападающего „Урала“, а назначили угловой. Фола защитника „Краснодара“ в своей штрафной не было. Контакт между игроками был, но это и не симуляция, и не нарушение правил. Судья просто ошибся, назначив угловой. Причём это так очевидно. В плане того, что пенальти не назначен, арбитр прав», — сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».