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Баскаков: мне понятно, почему «Амкар» в концовке не получил право на пенальти

7 августа 2017, понедельник. 19:36 Футбол

Глава контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал спорные эпизоды в матче 4-го тура РФПЛ «Динамо» — «Амкар» (3:0). Игру обслуживала бригада арбитра Евгения Турбина.

«Мне понятно, почему в пользу „Амкара“ ошибочно не был назначен пенальти на 88-й минуте. Посмотрите, куда смотрит арбитр. Никогда не надо смотреть на мяч. Защитник долго держал соперника за футболку, и фол очевидный. Судья просто этого не увидел. Это несчастный случай, поскольку момент-то был несложный.

А уже в самом конце случилась и вторая ошибка — это как снежный ком. Конечно, игрока „Динамо“ лишили очевидной возможности забить гол. Может, пожалел судья футболиста гостей при счёте 3:0. Это красная карточка», — сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».

Судья матча «Динамо» — «Амкар» Турбин получил неудовлетворительную оценку
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Динамо Москва Юрий Баскаков Футбольное судейство
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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