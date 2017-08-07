Баскаков: мне понятно, почему «Амкар» в концовке не получил право на пенальти

Глава контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал спорные эпизоды в матче 4-го тура РФПЛ «Динамо» — «Амкар» (3:0). Игру обслуживала бригада арбитра Евгения Турбина.
«Мне понятно, почему в пользу „Амкара“ ошибочно не был назначен пенальти на 88-й минуте. Посмотрите, куда смотрит арбитр. Никогда не надо смотреть на мяч. Защитник долго держал соперника за футболку, и фол очевидный. Судья просто этого не увидел. Это несчастный случай, поскольку момент-то был несложный.
А уже в самом конце случилась и вторая ошибка — это как снежный ком. Конечно, игрока „Динамо“ лишили очевидной возможности забить гол. Может, пожалел судья футболиста гостей при счёте 3:0. Это красная карточка», — сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».