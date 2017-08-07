Баскаков: уверен, бригада из России будет судить финал хорошего еврокубка

Глава контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков поделился мыслями об уровне российских судей.
«У нас Россия, кажется, на шестом месте в рейтинге УЕФА, и наши судьи находятся примерно на таком же уровне. Другое дело, что у нас очень короткая «скамейка». Уверен, будет наша бригада и на чемпионате мира, будет судить финал хорошего еврокубка.
Вы видели, что Карасёв уже судил полуфинал. Поэтому у нас в этом плане ситуация нормальная. А там ещё есть Безбородов, Еськов, Левников, Мешков. Я проводил сборы с судьями первого дивизиона, и вот там проблема, проблема есть во втором дивизионе, есть проблема перехода судей во взрослый футбол. Чтобы решить эти проблемы, нужно время", — сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».
Баскаков: мне понятно, почему «Амкар» в концовке не получил право на пенальти