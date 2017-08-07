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«Монако» усилился экс-полузащитником «Лиона» Геззалем

7 августа 2017, понедельник. 19:50 Футбол

«Монако» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Рашидом Геззалем. Соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Геззаль перешёл в «Монако» на правах свободного агента. Этим летом 25-летний алжирский футболист покинул «Лион», в котором воспитывался и провёл предыдущие пять лет профессиональной карьеры.

«Мы приветствуем Рашида Геззаля, за которым следили на протяжении некоторого времени. Он талантливый молодой игрок, который хорошо знает чемпионат Франции, но также имеет солидный опыт игры в еврокубках. Мы очень верим в Рашида», — сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

«Монако» усилился экс-полузащитником «Лиона» Геззалем

«Монако» усилился экс-полузащитником «Лиона» Геззалем

Фото: официальный сайт «Монако»
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Источник: Официальный сайт «Монако» Сообщить об ошибке
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7 августа 2017, понедельник
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