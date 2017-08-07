В дортмундской «Боруссии» не обращают внимания на слухи о возможном переходе форварда Усмана Дембеле в «Барселону». Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Я ничего не знаю ни о каких договорённостях Дембеле с „Барселоной“. Нет смысла комментировать постоянные слухи. Какое-то время от них будет никуда не деться», — цитирует Цорка ESPN FC.
Усман перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 50 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
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