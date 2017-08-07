Кэхилл: серия пенальти – очень суровый способ выявления победителя

Капитан «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 — в серии пенальти) в матче за Суперкубок Англии.
«Не рассматриваю случившееся как неудачу, это, скорее, разочарование, поэтому что был матч, в котором мы хотели победить и имели возможность завоевать трофей. Не важно, что это за трофей. Если ты завершаешь карьеру с шестью трофеями, то с семью трофеями было бы завершить её еще лучше.
Мы допустили промашку. Разумеется, серия пенальти – очень суровый способ выявления победителя. Мы разочарованы, но мы должны прийти в себя и подготовиться к очень важному приближающемуся сезону. Было бы лучше закончить матч на «Уэмбли» в полном составе. Я сказал, что у Педро была «оранжевая» карточка. Кажется, это было решение 50 на 50, в котором была выбрана не наша сторона, и мы опять потеряли важного игрока…
Тяжело положительно реагировать, потому что эмоционально мы разочарованы, но, если говорить о позитивных сторонах, считаю, мы контролировали игру до удаления и пропущенного мяча", — цитирует Кэхилла сайт «Челси».