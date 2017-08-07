Рамос: Роналду очень важен для «Реала», хоть и тренировался всего несколько дней

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (8 августа). Нападающий Криштиану Роналду, который 5 августа возобновил тренировки с «Реалом», включён в заявку на игру.
«Криштиану Роналду очень важен для нашей команды, пусть даже он и тренировался всего несколько дней. Он важен для нас вне зависимости от того, сыграет он завтра или нет.
Ношение капитанской повязки «Реала» — привилегия. Мы выйдем на матч в статусе чемпионов Европы, и я с нетерпением жду стартового свистка. Нам по силам взять очередной титул. Встречаются две великие команды. Соперник располагает блестящими футболистами. Мы отдадим борьбе все силы, чтобы выиграть трофей и привезти его домой», — цитирует Рамоса сайт УЕФА.
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