21-летний защитник «Халла» назвал матч с «Астон Виллой» лучшим моментом в жизни

21-летний защитник «Халл Сити» Макс Кларк поделился впечатлениями от ничьей с «Астон Виллой» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и закончилась со счётом 1:1.
«Я бы сказал, что этот матч стал лучшим моментом в жизни. Семья присутствовала на стадионе и видела, как я провожу первый матч за „Халл“ — клуб, за который болею с детства. Я запомню этот момент надолго.
Был потрясён, когда узнал, что начну матч с «Астон Виллой» с первых минут, но я очень много работал, чтобы доказать, что достоин места в основе. Я много работал в предсезонке и получил награду. Было бы здорово победить, но ничья на выезде с таким сильным соперником — тоже хороший результат", — цитирует Кларка сайт «Халла».
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