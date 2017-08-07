«Интер» попробует арендовать Гарая

«Интер» отправил запрос в «Валенсию» с просьбой отпустить защитника Эсекьеля Гарая в аренду, утверждает Sportitalia.
Нерадзурри стремятся укрепить оборону, и они уже давно следят за аргентинцем, известным в России по выступлению за «Зенит». Миланскому клубу предстоит побороться за игрока с «Ювентусом» и «Спартаком». При этом туринцы, по некоторым данным, не могут договориться о переходе Эсекьеля и сейчас рассматривают другие варианты.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет заработать на продаже Гарая € 25 млн. В сезоне-2016/17 30-летний игрок провёл в Примере 27 матчей и забил 4 мяча.
«Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая