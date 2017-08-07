Панов: если бы я оскорблял «Зенит», можно было бы сказать, что получил за дело

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был атакован фанатами команды из Санкт-Петербурга, прокомментировал случившееся.
«Обычная провокация некоторого быдла, которое, к сожалению, приходит на стадионы. Я не пострадал, и особо никаких претензий у меня ни к чему нет. Это было ожидаемо, ведь отморозки везде есть. Ничего, со мной всё хорошо. Только, единственное, я разочарован результатом матча. А „Зенит“ могу поздравить с победой. Хорошая атмосфера на стадионе. Я пришёл за атмосферой и получил её. А это мелкий инцидент, ничего страшного.
Если бы мы на улице встретились, тогда, конечно, разговор с этими неадекватными людьми был бы другим. А так, мне кажется, драться на стадионе — это не очень. Самое интересное и обидное в другом. Если бы я оскорблял «Зенит», как Дзюба про сектантов рассказывает, — это одно. Тогда можно было бы сказать, что я получил порцию негатива за дело. Но я вообще к «Зениту» никакого отношения не имею — ни хорошего, ни плохого. Почему я должен болеть за «Зенит»? Я вот выбрал «Спартак», — сказал Панов в эфире телеканала «Россия 24».
Видео инцидента доступно на «Чемпионате».