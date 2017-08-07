Витиньо: слышал, что тренер «Зенита» Манчини не очень любит бразильцев

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о том, почему его соотечественник Жулиано потерял место в основе «Зенита» после прихода в команду итальянского тренера Роберто Манчини.
«Слышал, тренер не очень любит бразильцев. Поэтому Жулиано и не играет. Но что на самом деле происходит в команде, не знаю. Жулиано — классный футболист, я несколько раз играл против него как в Бразилии, так и в России. Думаю, ему сейчас очень непросто, учитывая сложившуюся ситуацию. Ведь Жулиано провёл хороший сезон, был одним из лучших в прошлом чемпионате, вызывался в сборную Бразилии. Представляю, как он сейчас себя чувствует.
Я мечтаю играть в сборной Бразилии, но понимаю, что будет очень сложно. На моей позиции большая конкуренция, многие футболисты выступают за европейские клубы. Пока что стараюсь выполнять свою работу в ЦСКА. Главное, хорошо играть, держать уровень и забивать. Я знаком с Тите и ещё с несколькими людьми из тренерского штаба. Познакомились, когда я играл в Бразилии. Правда, контакт не поддерживаем. Сейчас сконцентрирован на том, чтобы хорошо сыграть за ЦСКА. Тогда вызов в сборную будет логичным», — сказал Витиньо в интервью «Советскому спорту».