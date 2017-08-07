Зидан: две победы в ЛЧ не означают, что я гений или кто-то ещё в этом роде

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (8 августа). Встреча состоится в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена».
«Завтрашний матч, конечно, повышенного значения. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против „Реала“ и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть „Реал“. Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти. С каждым годом нам все сложнее, но там нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно.
Изменений у нас не будет. У нас много классных игроков на самых разных позициях. Завтра мы сыграем в том же ключе, что и всегда. К матчу мы готовы. Сезон будет сложным, с каждым годом давление только растет, и к этому вызову мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем добиться цели с помощью усердной работы и смирения. По сравнению с прошлым сезоном, ничего менять не хотим.
Каждый наставник по-своему видит игру и методы работы с командой. В «Реале» главное — выкладываться на все сто процентов на поле и вне его. Каждый знает, что ему нужно делать, знает свою зону ответственности. Что касается Моуринью, то он проделал в «Реале» отменную работу. То же самое стараюсь делать и я. Две победы в Лиге чемпионов не означают, что я гений или кто-то еще в этом роде. Просто стараюсь максимально хорошо делать свою работу. Это же делает любой другой тренер.
Не думаю, что жара в Скопье станет для нас преимуществом. Обе команды в межсезонье играли в Америке, где очень и очень жарко. Похожая погода и в Мадриде. Но это футбол, температура такая, какая есть, мы на это никак повлиять не можем", — цитирует Зидана сайт УЕФА.