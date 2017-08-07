Шупо-Мотинг на правах свободного агента перешёл из «Шальке» в «Сток Сити»

«Сток Сити» объявил о подписании контракта с форвардом Эриком Шупо-Мотингом. 28-летний футболист, проведший три прошлых сезона в «Шальке», перешёл в английский клуб на правах свободного агента.
Шупо-Мотинг подписал со «Стоком» контракт сроком на три года. Камерунский футболист приступит к тренировкам с новой командой уже завтра, 8 августа.
В прошлом сезоне Шупо-Мотинг провёл 23 матча в чемпионате Германии и забил три гола. До «Шальке» нападающий защищал цвета «Майнца», «Нюрнберга» и «Гамбурга». Также на его счету 48 матчей и 13 голов за сборную Камеруна.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
«Сток Сити» рассматривает возможность приобретения защитника «Спартака» Таски