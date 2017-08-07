Палкин: «Шахтёр» не будет проводить домашние матчи на «НСК Олимпийский»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин опроверг слухи о переезде команды на стадион «НСК Олимпийский» в Киеве.
«В СМИ появилась информация, согласно которой „Шахтёр“ планирует проводить домашние матчи на «НСК Олимпийский». Считаю необходимым отметить, что это ложная информация, которая не соответствует действительности. „Шахтёр“ продолжит проводить домашние матчи в Харькове на стадионе „Металлист“.
Тем не менее важно помнить, что „Олимпийский“ — это стадион, который находится в государственной собственности, построенный за деньги украинских налогоплательщиков и под государственные гарантии. „Олимпийский“ не принадлежит какому-либо отдельно взятому клубу. Это стадион национальной сборной, всех украинских болельщиков. И любой украинский клуб, например „Верес“, „Олимпик“ или „Десна“, могут при определённых условиях проводить свои домашние матчи на данном стадионе», — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».