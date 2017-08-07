Хуммельс: «Бавария» надеется выйти на необходимый уровень в конце августа

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился впечатлениями от победы над «Боруссией» Д в матче за Суперкубок Германии. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Баварии» — 5:4.
«В первом тайме после забитого мяча мы играли очень хорошо, удачно выходили из-под прессинга соперника. Во втором немного сдали и сразу же получили проблемы.
Мы должны продолжать выкладываться по максимуму. Это всего лишь один матч. Впереди у нас есть ещё две недели до старта Бундеслиги, во время которых мы можем хорошо поработать на тренировках. Будем надеяться, что в конце августа мы выйдем на тот уровень, на который хотели бы", — цитирует Хуммельса сайт «Баварии».
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