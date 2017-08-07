Синицын: «Краснодару» не хватает в первую очередь лидера команды — Смолова

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1).
«К пропущенному мячу привёл не совсем обязательный штрафной, которого можно было избежать. Немного не разобрались в линии и упустили игрока, замкнувшего передачу, на которую мне было тяжело выйти. Наверное, можно сказать, что „Урал“ становится неудобным соперником для „Краснодара“, если судить по последним результатам. У нас всегда упорные игры, и можно вспомнить кубковый матч, в котором мы сами упустили инициативу. Так что, наверное, это одна из самых неудобных команд.
Нам не хватает в первую очередь лидера команды – Фёдора Смолова, который мог бы стягивать на себя определённое внимание, создавать моменты самому себе. Во-вторых, сказывается непростой график, и плюс команды играют против нас от обороны. В такой ситуации тяжело созидать. Мы стараемся во всех турнирах ставить максимальные задачи, стремимся успешно выступить в Лиге Европы и как можно выше быть в турнирной таблице в конце чемпионата. Большинство соперников играют против нас от обороны, то есть признают нашу силу в атаке», — сказал Синицын в эфире шоу «8-16».