«Ницца» приобрела у «Монако» 20-летнего форварда за € 10 млн

«Ницца» объявила о переходе из «Монако» 20-летнего нападающего Аллана Сент-Максимена. Сегодня молодой футболист прошёл медосмотр и подписал контракт с командой Люсьена Фавра. Детали соглашения не разглашаются.
По данным французских СМИ, сумма трансфера составила € 10 млн. В прошлом сезоне Сент-Максимен, являющийся воспитанником «Сент-Этьена», выступал на правах аренды за «Бастию» и провёл 33 матча в Лиге 1, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.
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Снейдер подписал контракт с «Ниццей» и взял 10-й номер