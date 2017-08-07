Бывший нападающий «Рубина» и «Ростова» Марко Девич стал игроком клуба «Вадуц» из Лихтенштейна, который выступает в чемпионате Швейцарии. Украинский футболист сербского происхождения подписал с новой командой контракт сроком на один год, сообщается на официальном сайте «Вадуца».
Вторую половину прошлого сезона Девич провёл в «Ростове», однако в июне расторг контракт с дончанами. 33-летний форвард отыграл за «Ростов» шесть матчей в РФПЛ и забил один гол. До перехода в ростовскую команду Девич с 2014 года был игроком казанского «Рубина».
Экс-форвард «Рубина» и «Ростова» Девич продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии
Фото: официальный сайт «Вадуца»
Девич: думал о варианте завершения карьеры